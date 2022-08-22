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Posted 22 августа 2022,, 09:57

Published 22 августа 2022,, 09:57

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В ростовский зоопарк привезли двух редких черепах

22 августа 2022, 09:57
В ростовский зоопарк привезли из Южного парка птиц «Малинки» две редкие средиземноморские черепахи.

Как передает «КП-Ростов-на-Дону», черепахи попали в Россию еще три года назад, когда полиция поймала контрабандистов, перевозивших пресмыкающихся из Казахстана в Россию.

Животные одно время содержались Оренбургском государственном аграрном университете, затем их передали в Аквариальный комплекс «Аква Лого» и Южный парк птиц «Малинки». После они оказались в ростовском зоопарке, где их скоро переселят в просторных террариум.

Отмечается, что из-за высокой чувствительности к температурным перепадам некоторые черепахи, которых перевозили незаконно, погибли.

#Общество#Новости
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