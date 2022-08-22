В ростовский зоопарк привезли двух редких черепах

Posted 22 августа 2022,, 09:57
Published 22 августа 2022,, 09:57
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как передает «КП-Ростов-на-Дону», черепахи попали в Россию еще три года назад, когда полиция поймала контрабандистов, перевозивших пресмыкающихся из Казахстана в Россию.
Животные одно время содержались Оренбургском государственном аграрном университете, затем их передали в Аквариальный комплекс «Аква Лого» и Южный парк птиц «Малинки». После они оказались в ростовском зоопарке, где их скоро переселят в просторных террариум.
Отмечается, что из-за высокой чувствительности к температурным перепадам некоторые черепахи, которых перевозили незаконно, погибли.