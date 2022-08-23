До 35% автобусов не выпускают на линии перевозчики в Ростове-на-Дону

Posted 23 августа 2022, 12:44
Published 23 августа 2022, 12:44
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Такие цифры были получены после анализа данных системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. В первом полугодии 2022 года на линии выпускали в среднем 650 — 730 единиц транспорта.
Всего зарегистрировали 15,4 тысячи нарушений транспортными компаниями. В данный момент проводится претензионно-исковая работа.
«За этот период было передано 25 исковых заявлений на сумму 27,4 миллиона рублей», — говорится в публикации.
Отмечается, что в первом полугодии в городе перевезли 72,4 миллиона пассажиров. За год объем перевозок уменьшился на 1,6%.
Ранее стало известно, что главный автовокзал Ростова могут перенести из центра на место бывших аксайских рынков.