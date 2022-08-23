До 35% автобусов не выпускают на линии перевозчики в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону проведенная проверка показала, что транспортные компании выпускают на линию от 65 до 75% автобусов от плана, прозвучало на заседании Гордумы.

Такие цифры были получены после анализа данных системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. В первом полугодии 2022 года на линии выпускали в среднем 650 — 730 единиц транспорта. Всего зарегистрировали 15,4 тысячи нарушений транспортными компаниями. В данный момент проводится претензионно-исковая работа. «За этот период было передано 25 исковых заявлений на сумму 27,4 миллиона рублей», — говорится в публикации. Отмечается, что в первом полугодии в городе перевезли 72,4 миллиона пассажиров. За год объем перевозок уменьшился на 1,6%. Ранее стало известно, что главный автовокзал Ростова могут перенести из центра на место бывших аксайских рынков.