Логвиненко анонсировал в Ростове среднюю зарплату в 60 тысяч рублей к 2025 году

Posted 24 августа 2022, 06:57
Published 24 августа 2022, 06:57
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Во вторник, 23 августа, администрация города представила документ, согласно которому в ближайшие 3,3 года уровень среднемесячной зарплаты ростовчан должен стабильно расти от 5,7 до 9,4% ежегодно.
Так, согласно прогнозу, плановый показатель среднемесячной зарплаты в 2022 году должен составить от 49,5 до 50 тысяч рублей, в 2023 году — от 53 до 54 тысяч рублей, в 2024 году — от 56 до 57,3 тысячи рублей, а в 2025 году прогнозируемый уровень среднемесячных зарплат может вырасти до 60,8 тысячи рублей.
Фонд заработной платы, согласно прогнозу, также продолжит расти от 6,1 до 11,4% по отношению к каждому предыдущему году, благодаря чему к 2025 году он может составить 316,3 миллиарда рублей.