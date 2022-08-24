Логвиненко анонсировал в Ростове среднюю зарплату в 60 тысяч рублей к 2025 году

Так, согласно прогнозу, плановый показатель среднемесячной зарплаты в 2022 году должен составить от 49,5 до 50 тысяч рублей, в 2023 году — от 53 до 54 тысяч рублей, в 2024 году — от 56 до 57,3 тысячи рублей, а в 2025 году прогнозируемый уровень среднемесячных зарплат может вырасти до 60,8 тысячи рублей.