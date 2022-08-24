В Ростовской области шестую волну коронавируса ожидают в конце сентября

Posted 24 августа 2022, 08:04
Published 24 августа 2022, 08:04
Modified 21 февраля, 13:17
Updated 21 февраля, 13:17
Согласно открытым данным, представленным на сайте Стопкоронавирус.рф, на прошедшей неделе заболеваемость коронавирусом в России выросла на 40%. Аналогичная картина наблюдается и в Ростовской области, где 20 и 21 августа положительными оказались более двух тысяч ПЦР-тестов.
Текущая заболеваемость достигла пиковых значений на выходных, и эти показатель в 119 зараженных на 100 тысяч жителей Ростовской области стал первым серьезным скачком с февраля-марта текущего года.
Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев напомнил, что областной Роспотребнадзор рекомендует возобновить масочный режим, особенно это касается жителей Ростовской области, находящихся в группе риска. Глава Роспотребнадзора Ростовской области рекомендовал сократить пребывание в местах массового скопления людей, а также оставаться в дома в случае обнаружения у себя каких-либо признаков заболевания и вызывать врачей.
«Также рекомендуем вернуться к массовой иммунизации», — добавил Евгений Ковалев в интервью каналу «Дон-ТР».
Хотя сейчас коронавирус протекает легче, а сама инфекция редко приводит к летальному исходу — жителей просят быть осторожнее, а власти уже развернули семь ковидных госпиталей.
Можно предположить, что если показатели заболеваемости продолжат расти в текущем темпе, то пик заболеваемости следует ожидать в конце сентября по завершению периода отпусков, как это была и в 2021 году.