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Posted 24 августа 2022, 08:04

Published 24 августа 2022, 08:04

Modified 21 февраля, 13:17

Updated 21 февраля, 13:17

В Ростовской области шестую волну коронавируса ожидают в конце сентября

В Ростовской области шестую волну коронавируса ожидают в конце сентября

24 августа 2022, 08:04
Фото: 1MI.
В Ростовской области при сохранении темпов роста заболеваемости коронавирусом новую волну эпидемии стоит ожидать в конце сентября.

Согласно открытым данным, представленным на сайте Стопкоронавирус.рф, на прошедшей неделе заболеваемость коронавирусом в России выросла на 40%. Аналогичная картина наблюдается и в Ростовской области, где 20 и 21 августа положительными оказались более двух тысяч ПЦР-тестов.

Текущая заболеваемость достигла пиковых значений на выходных, и эти показатель в 119 зараженных на 100 тысяч жителей Ростовской области стал первым серьезным скачком с февраля-марта текущего года.

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев напомнил, что областной Роспотребнадзор рекомендует возобновить масочный режим, особенно это касается жителей Ростовской области, находящихся в группе риска. Глава Роспотребнадзора Ростовской области рекомендовал сократить пребывание в местах массового скопления людей, а также оставаться в дома в случае обнаружения у себя каких-либо признаков заболевания и вызывать врачей.

«Также рекомендуем вернуться к массовой иммунизации», — добавил Евгений Ковалев в интервью каналу «Дон-ТР».

Хотя сейчас коронавирус протекает легче, а сама инфекция редко приводит к летальному исходу — жителей просят быть осторожнее, а власти уже развернули семь ковидных госпиталей.

Можно предположить, что если показатели заболеваемости продолжат расти в текущем темпе, то пик заболеваемости следует ожидать в конце сентября по завершению периода отпусков, как это была и в 2021 году.

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