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Posted 27 августа 2022, 11:20

Published 27 августа 2022, 11:20

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростове удар молнии вызвал пожар в микрорайоне Новое Поселение

27 августа 2022, 11:20
В Ростове из-за удара молнии вспыхнул пожар на улице Народного Ополчения, 109, об этом сообщили в УМЧС по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что в Ростове в микрорайоне Новое Поселение на улице Народного Ополчения, 109 вспыхнул жилой дом.

К ликвидации огня привлекли 10 единиц спецтехники, а также 26 пожарных. Уже к 13.05 мск субботы, 27 августа, огонь удалось локализовать на площади 120 квадратных метров, а спустя 40 минут пожар потушили.

По сообщениям очевидцев, пока не получивших подтверждение, пожар вызвал сильный удар молнией. Информация уточняется.

Ранее стало известно, сколько человек переселили власти после масштабного пожара на улице Подъездной.

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