Число мошеннических сайтов под именами известных брендов растет

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», за первую половину этого года в интернете было замечено на 579% мошеннических сайтов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это связывают с повышенным интересом российских пользователей к товарам покинувших Россию брендов и сервисов – IKEA, Spotify Premium, PlayStation Store и других. Всего мошенники работают под названиями двух тысяч известных марок, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 120 брендов.