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Число мошеннических сайтов под именами известных брендов растет

30 августа 18:21
Фото: pixabay.com
Разрыв деловых связей между иностранными компаниями и российскими импортерами привел к резкому росту числа сайтов, мошенничающих под названиями крупных брендов.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», за первую половину этого года в интернете было замечено на 579% мошеннических сайтов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это связывают с повышенным интересом российских пользователей к товарам покинувших Россию брендов и сервисов – IKEA, Spotify Premium, PlayStation Store и других. Всего мошенники работают под названиями двух тысяч известных марок, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 120 брендов.

В целом из-за деяний мошенников интернет-пользователи ежемесячно теряют до 80 миллионов долларов. В рамках борьбы с мошенничеством Министерство цифрового развития запустит систему мониторинга фишинга, а Роскомнадзор продолжит блокировать фальшивые онлайн-магазины.

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