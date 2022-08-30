Какая погода будет осенью Ростове-на-Дону

Posted 30 августа 2022, 06:15
Published 30 августа 2022, 06:15
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
Большинство родителей интересуются прогнозируемой погодой именно на 1 сентября, так как это будет День знаний и дети после длительного отдыха вернутся за парты. Роспотребнадзор рекомендует праздничные мероприятия проводить на свежем воздухе, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом.
В этом году 1 сентября, которое выпадает на четверг, температура будет составлять +32 градуса. Ожидается обычная погода и без осадков.
Скорость ветра в этот день составит три метра в секунду. В ночь на 1 сентября температура может опуститься до +20 градусов.
В начале сентября погода постепенно начнет портиться и жаркие дни сменятся теплыми. В пятницу, 2 сентября, максимальная температура составит +28 градусов, в субботу — +27 градусов, в воскресенье — +26. Осадков в эти дни не будет.
Солнечная погода в регионе ожидается 5 и 6 сентября, столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Облачная погода прогнозируется 7 сентября.
До середины сентября в Ростове сохранится теплая погода со средней температурой воздуха +23 градуса. В основном ожидается облачная погода, дождей быть не должно.
В городе 16 и 17 сентября наступят ясные дни, а температура поднимется до +24 градусов. На следующий день могут пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.
С 19 по 23 сентября синоптики ожидают похолодания, столбики термометров опустятся до +20 градусов. А 24 и 25 числа станет еще холоднее, оба этих дня будут идти дожди.
К концу месяца снова вернется ясная погода, но температура опустится до +16 градусов.
В целом в городе в сентябре прогнозируют 16 ясных дней, три дня с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью. Может выпасть 40 миллиметров осадков, что составляет 7% от годовой нормы.
Скорость ветра в среднем будет составлять 4 метра в секунду.
В целом осенью, по мнению синоптиков, погода не будет сильно отличаться от среднестатистической за последние годы. Температурные показатели окажутся близки к средним за последние 5 лет.
Согласно прогнозам, в начале сентября температура составит около +28 градусов, к концу месяца — около +16 градусов. В октябре ожидают средние показатели температуры в +13 градусов в дневное время. Также будет пасмурно и возможны осадки в виде дождей. Но более точные прогнозы появятся ближе к этой дате.