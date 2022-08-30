rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2022, 06:15

Published 30 августа 2022, 06:15

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Какая погода будет осенью Ростове-на-Дону

Какая погода будет осенью Ростове-на-Дону

30 августа 2022, 06:15
Фото: 1MI.
В Ростовской области уже с начала сентября ожидаются похолодания после сильной жары. Какая погода будет этой осенью, в материале RostovGazeta.

Какая погода будет 1 сентября

Большинство родителей интересуются прогнозируемой погодой именно на 1 сентября, так как это будет День знаний и дети после длительного отдыха вернутся за парты. Роспотребнадзор рекомендует праздничные мероприятия проводить на свежем воздухе, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом.

В этом году 1 сентября, которое выпадает на четверг, температура будет составлять +32 градуса. Ожидается обычная погода и без осадков.

Скорость ветра в этот день составит три метра в секунду. В ночь на 1 сентября температура может опуститься до +20 градусов.

Какая погода будет в первую неделю сентября

В начале сентября погода постепенно начнет портиться и жаркие дни сменятся теплыми. В пятницу, 2 сентября, максимальная температура составит +28 градусов, в субботу — +27 градусов, в воскресенье — +26. Осадков в эти дни не будет.

Солнечная погода в регионе ожидается 5 и 6 сентября, столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Облачная погода прогнозируется 7 сентября.

Какая погода будет в сентябре в Ростове

До середины сентября в Ростове сохранится теплая погода со средней температурой воздуха +23 градуса. В основном ожидается облачная погода, дождей быть не должно.

В городе 16 и 17 сентября наступят ясные дни, а температура поднимется до +24 градусов. На следующий день могут пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.

С 19 по 23 сентября синоптики ожидают похолодания, столбики термометров опустятся до +20 градусов. А 24 и 25 числа станет еще холоднее, оба этих дня будут идти дожди.

К концу месяца снова вернется ясная погода, но температура опустится до +16 градусов.

В целом в городе в сентябре прогнозируют 16 ясных дней, три дня с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью. Может выпасть 40 миллиметров осадков, что составляет 7% от годовой нормы.

Скорость ветра в среднем будет составлять 4 метра в секунду.

Какая погода будет осенью в Ростове-на-Дону

В целом осенью, по мнению синоптиков, погода не будет сильно отличаться от среднестатистической за последние годы. Температурные показатели окажутся близки к средним за последние 5 лет.

Согласно прогнозам, в начале сентября температура составит около +28 градусов, к концу месяца — около +16 градусов. В октябре ожидают средние показатели температуры в +13 градусов в дневное время. Также будет пасмурно и возможны осадки в виде дождей. Но более точные прогнозы появятся ближе к этой дате.

#Илья Протвинов#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика