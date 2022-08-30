Какая погода будет осенью Ростове-на-Дону

Большинство родителей интересуются прогнозируемой погодой именно на 1 сентября, так как это будет День знаний и дети после длительного отдыха вернутся за парты. Роспотребнадзор рекомендует праздничные мероприятия проводить на свежем воздухе, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом.