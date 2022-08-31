ЕР: по программе капремонта школ 1 сентября в регионах откроется более 1000 школ

Проект реализуют в 75 регионах. К концу года ремонт сделают в 1661 школе.
Координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», глава комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова рассказала, что в День знаний откроются 1000 школ. Все они отремонтированы по программе капитального ремонта. «Единой России» поручил разработать данный проект президент Владимир Путин.
Реализация программы стартовала с 2022 года. Первые результаты уже есть. В школах не просто обновили кровлю, окна и фасады. Там появились новые возможности для учащихся. Речь идет о спортивных секциях, театральных кружках и комнатах для внеклассной работы. В школах появятся современные пространства. Они соответствуют духу времени и запросам молодых людей, подчеркнула Казакова.
Каждый этап работы контролируется общественными штабами. Их партия и Минпросвещения создали как в регионах, так и на федеральном уровне. За каждым объектом закрепили сенаторов и парламентариев всех уровней от «Единой России». В создании проектов модернизации учебных заведений, контроле за работами и приемке объектов участвовали преподаватели, родители и сами ученики.
По словам Ольги Казаковой, единороссы контролируют работы по капитальному ремонту школ, которые завершатся после первого сентября. Педагогические коллективы и учеников на это время перевели в другие образовательные учреждения.
В 2023 году капитальный ремонт по программе партии и Минпросвещения проведут в 3 000 школах. 64% из них находятся в сельской местности и небольших городах.
Реализация программы капремонта школ закреплена в народной программе «Единой России». Партия направила руководителям Министерства просвещения Российской Федерации реестр из более чем 7 300 школ, которые нуждаются в капремонте. Каждый этап работ, начиная от проекта и заканчивая приемкой, контролируют общественные штабы, сформированные единороссами и Минпросвещения в субъектах РФ. Партия позаботилась о выделении денег из федеральной казны на реализацию программы. На текущий год заложено 66,5 миллиарда рублей, сообщает сайт ER.RU.
В Ростовской области в рамках народной программы запланирован капитальный ремонт 16 школ. В их числе — школа № 49 со столетней историей в центре донской столицы. Также капремонт сегодня ведется в старейшем образовательном учреждении Батайска — гимназии № 7, где с ходом работ здесь лично ознакомился председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, руководство города, родительская общественность.
Мониторинг с участием депутатов «Единой России» прошел и на других объектах данной программы в Ростове-на-Дону, Батайске, Белой Калитве, Веселовском, Цимлянском районах. При проведении ремонта используются качественные строительные материалы. Планируется, что после ремонта в школах повысятся комфортность и безопасность.
«Пространство, в котором получают образование дети, не менее важно, чем само образование, поскольку здесь, в школьной среде, и формируется интерес к получению знаний, к творчеству и спорту. Чем больше возможностей будет создавать среда, тем больших успехов смогут достичь дети, а значит, и наша страна, потому что дети — наше будущее», — убеждена депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова.