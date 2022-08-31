ЕР: по программе капремонта школ 1 сентября в регионах откроется более 1000 школ

«Пространство, в котором получают образование дети, не менее важно, чем само образование, поскольку здесь, в школьной среде, и формируется интерес к получению знаний, к творчеству и спорту. Чем больше возможностей будет создавать среда, тем больших успехов смогут достичь дети, а значит, и наша страна, потому что дети — наше будущее», — убеждена депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова.