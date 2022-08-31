Германия и Франция не поддержали ЕС в стремлении запретить выдачу шенгена россиянам

Также в изложении позиций Германии и Франции отмечается, что визовая политика обеих стран должна продолжать обеспечивать межличностные контакты в ЕС с россиянами, которые не связаны с российскими властями. В частности, по мнению представителей государств, не следует ограничивать въезд на территорию Евросоюза студентам, ученым, представителям творческих профессий и специалистам.