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Германия и Франция не поддержали ЕС в стремлении запретить выдачу шенгена россиянам

31 августа 09:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Две европейские страны отказались присоединяться к запрету на выдачу жителям России шенгенских виз. Документ с изложением позиции Германии и Франции, направлен членам Евросоюза (ЕС) в преддверии встречи глав МИД стран сообщества в Праге.

В документе отмечается, что необходимо разумно использовать такой важный рычаг, как выдача виз. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство DPA.

Также в изложении позиций Германии и Франции отмечается, что визовая политика обеих стран должна продолжать обеспечивать межличностные контакты в ЕС с россиянами, которые не связаны с российскими властями. В частности, по мнению представителей государств, не следует ограничивать въезд на территорию Евросоюза студентам, ученым, представителям творческих профессий и специалистам.

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