Покупатели «Пятерочки» вступили в «Х5 клуб»

Как сообщает eg.ru, наибольшей популярностью пользуются интегрированные программы платежной системы “Мир” с торговыми сетями. Например, если держатель карты “Мир” расплачивается ею в торговых сетях «Детский мир» или «Пятерочка», ему начисляется кешбэк. Программы подобного действия привлекают большое количество потребителей и получают высокие оценки от экспертов.
Однако самыми востребованными у населения стабильно считаются бонусные программы, когда при совершении очередной покупки держателю карты начисляются баллы, которые, в свою очередь, можно будет списать с накопительного счета в будущем во время шопинга.
Самым базовым вариантом считается система накопления бонусных баллов в определенном магазине или торговой сети. При этом отзывы покупателей указывают на то, что бонусные карты, на которых накопленные баллы сгорают достаточно быстро, вызывают негатив вместо того, чтобы побуждать к совершению новых покупок. А вот совсем недавняя тенденция – интеграция одной бонусной карты на несколько торговых сетей, оценена целевой аудиторией как одна из наиболее удобных.
Новатором, который чаще и успешнее других компаний выводит на рынок новые программы лояльности, уже долгое время является «Пятерочка», входящая в X5 Group. Так, недавнее ее решение – возможность применения единой карты для накопления баллов сразу для двух сетей – «Пятерочка» и «Перекресток» по всей России – была тепло встречена россиянами, несмотря на то, что данная инициатива запущена буквально на днях.
Примечательно, что маркетологи компании работали над тем, чтобы упростить жизнь покупателям и не заставлять их прикладывать лишние усилия. Теперь будет неважно, держателем карты какой торговой сети является гражданин и какое приложение установлено на его смартфоне, – баллы от покупок будут накапливаться одинаково. Специалисты считают такое решение достаточно перспективным. Пока остальная часть функционала, например, касающаяся кобрендовых проектов, еще не реализована полностью.
Директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев заявил, что клиенты внимательно следили за восстановлением работы программы лояльности торговой сети. Поэтому компания трудилась над тем, чтобы осуществить переход на обновленный российский процессинг как можно быстрее, при этом соблюдая строгие требования к удобству и безопасности системы. От лица компании Ярцев выражает надежду, что модернизированная программа, переименованная в «Х5 Клуб» выступит более выгодным, комфортным и надежным сервисом, помогающим населению экономить, так как теперь ее действие распространяется как на «Пятерочку», так и на «Перекресток».
Кроме того, представитель торговой сети рассказал, что программа лояльности будет дополнена новыми сервисами. Также планируется увеличить число партнеров – скоро будет подключен онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекресток, «Много Лосося», Food.ru и прочие.