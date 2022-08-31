Покупатели «Пятерочки» вступили в «Х5 клуб»

Директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев заявил, что клиенты внимательно следили за восстановлением работы программы лояльности торговой сети. Поэтому компания трудилась над тем, чтобы осуществить переход на обновленный российский процессинг как можно быстрее, при этом соблюдая строгие требования к удобству и безопасности системы. От лица компании Ярцев выражает надежду, что модернизированная программа, переименованная в «Х5 Клуб» выступит более выгодным, комфортным и надежным сервисом, помогающим населению экономить, так как теперь ее действие распространяется как на «Пятерочку», так и на «Перекресток».