Поставщики идут на демпинг: кто и чем будет кормить ростовских школьников

На днях губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в будущем учебном 2022–2023 году классы заполнят 456 тысяч учеников, из них около 27,3% учащихся придутся на школы Ростова-на-Дону.
В RostovGazeta выяснили, кто будет обеспечивать питание школьников в новом учебном году.
Согласно данным сервиса СПАРК-Маркер, с начала текущего года в Ростовской области заключили 37 контрактов на организацию школьного питания и поставки мясной и молочной продукции. Общая сумма по этим категориям контрактов составила более 49,4 миллиона рублей. При этом основная часть закупок пришлась на Ростов-на-Дону, в котором расположено 104 школы.
Если говорить о самых объемных закупках, то они, как правило, приходились на долю контрактов по организации бесплатного питания в образовательных учреждениях. При этом в зависимости от объема закупки стоимость работ поставщика оценивалась в сумму от 653,1 тысячи до 4,2 миллиона рублей.
На втором месте рейтинга по стоимости контрактов находятся услуги по поставке молочной продукции, сыра и творога в школы в 2022 учебном году — здесь цены варьируются от 129 до 652,2 тысячи рублей. А вот стоимость поставки мясной продукции в школы оценили от 102,5 до 645,9 тысячи рублей в зависимости от объема контракта.
В Ростовской области контракты по обеспечению питания в учебных учреждениях заключили 17 поставщиков. Самыми крупными из них оказались МУП «Столовая № 1 г. Ростова-на-Дону», МУП «Школьное питание Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону», а также ОАО «ПЛОДООВОЩТОРГ» города Батайска, которые в 2022 году заключили контракты на общую сумму от 70,4 до 85,9 миллиона рублей.
На первом месте по доходности оказалось ОАО «ПЛОДООВОЩТОРГ», которое занимается поставкой питания в школы и гимназии Батайска. С начала года компания заключила контракты на общую сумму 85,9 миллиона рублей, а ее основными заказчиками оказались лицей № 3, 4 и 10, школа № 5,6 и 16, которые обеспечили компании контракты на общую сумму от 7,3 до 9,9 миллиона рублей с поставщика.
Между тем у успехов компании есть и негативная сторона. В сервисе «Маркер» указано, что отличительной чертой рыночной стратегии ОАО «ПЛОДООВОЩТОРГ» города Батайска является демпинг. Поставщик занижает начальную (максимальную) цену контракта, что создает риск получения товара низкого качества. Эта стратегия позволяет компании получить преимущество перед своими конкурентами.
На втором месте рейтинга оказалось МУП «Столовая № 1 г. Ростова-на-Дону», которое заключило контракты со школами № 75, 110, 43, 67, лицеями № 50, 71 и 69 и даже районными отделами образования. Однако именно школа № 75 в Ростове оказалась самым крупным заказчиком организации, обеспечив ей 18,9% дохода от общего объема прибыли в 82,7 миллиона рублей по всем контрактам в текущем году. При этом компания является муниципальным предприятием, существующим на рынке уже 24 года, а по итогам прошлого года ее выручка составила более 170,4 миллиона рублей. Единственным негативным фактором работы предприятия оказалась недостаточная доля объема закупок у предприятий малого и среднего бизнеса — менее 18%.
Замкнуло тройку лидеров МУП «Школьное питание Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону», которое обеспечивает питанием районный отдел образования, школы № 65, 99-101, 107, а также гимназии № 34 и 118 с лицеями 56,102. В текущем году компания заключила контракты на 70,4 миллиона рублей. МУП «Школьное питание Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону» существует на рынке 29 лет, а по итогам прошлого года его выручка составила более 146,8 миллиона рублей.
Также в пятерку поставщиков-лидеров по объемам контрактов вошли МУП «Столовая № 2 Ленинского района г. Ростова-на-Дону» и Песчанокопское РайПО, которые обеспечивают питание в школах и гимназиях Ростова и Песчанокопского района. Стоимость их контрактов составила 17,9 и 7 миллионов рублей соответственно
Напомним, ранее RostovGazeta подготовила материал о том, какие поставщики демпингуют цены на услуги школьного питания и поставляют для детей продукты низкого качества.