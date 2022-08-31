Поставщики идут на демпинг: кто и чем будет кормить ростовских школьников

На втором месте рейтинга оказалось МУП «Столовая № 1 г. Ростова-на-Дону», которое заключило контракты со школами № 75, 110, 43, 67, лицеями № 50, 71 и 69 и даже районными отделами образования. Однако именно школа № 75 в Ростове оказалась самым крупным заказчиком организации, обеспечив ей 18,9% дохода от общего объема прибыли в 82,7 миллиона рублей по всем контрактам в текущем году. При этом компания является муниципальным предприятием, существующим на рынке уже 24 года, а по итогам прошлого года ее выручка составила более 170,4 миллиона рублей. Единственным негативным фактором работы предприятия оказалась недостаточная доля объема закупок у предприятий малого и среднего бизнеса — менее 18%.