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Ростовчане отказались переселяться из обрушившегося дома на Станиславского

31 августа 08:36
Фото: Яндекс.Карты
Жители Ростова-на-Дону не захотели переселяться из дома на улице Станиславского, который частично обрушился, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, 30 августа частично обвалились перекрытия, никто при этом не пострадал. Трехэтажное здание построили еще в 1899 году, оно не включено в список объектов культурного наследия.

Дом, в котором есть шесть квартир, признали аварийным в 2019 году. Сейчас расселены три квартиры, в здании проживают восемь человек.

«Семьям предложили жилье в маневренном фонде, но они отказались», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди жильцов есть пенсионерка. По какой причине они отказались, не раскрывается.

В данный момент дом отключен от газа.

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