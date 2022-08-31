Ростовчане отказались переселяться из обрушившегося дома на Станиславского

Напомним, 30 августа частично обвалились перекрытия, никто при этом не пострадал. Трехэтажное здание построили еще в 1899 году, оно не включено в список объектов культурного наследия.
Дом, в котором есть шесть квартир, признали аварийным в 2019 году. Сейчас расселены три квартиры, в здании проживают восемь человек.
«Семьям предложили жилье в маневренном фонде, но они отказались», — говорится в публикации.
Отмечается, что среди жильцов есть пенсионерка. По какой причине они отказались, не раскрывается.
В данный момент дом отключен от газа.