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В проект «20 главных событий России за 20 лет» внесена разработка вакцин от COVID-19

31 августа 20:05
Фото: pixabay.com
Холдинг 1MI и Институт развития интернета реализуют нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Специалисты различных областей, среди которых социологи, журналисты и политические аналитики, собирают информацию о страницах истории, максимально отразившихся на жизни российской молодежи.

По информации vostokmedia.com, ряд вопросов задается участникам из фокус-групп, набранных в различных регионах. Респонденты ‐ граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.

Пандемия коронавируса оказалась вызовом для всего государства. Однако она послужила существенным толчком для развития медицины. В период эпидемии появилась острая необходимость в препаратах и медицинском оборудовании.

В период пандемии каждое государство стремилось обеспечить больницы медтехникой, лекарствами и средствами защиты (СИЗ). Маски оказались наиболее востребованным товаром. России удалось за нескольких месяцев наладить массовый выпуск СИЗ, которые были направлены в медучреждения. Это в итоге стабилизировало рынок.

Серьезное достижение связано с разработкой вакцин от COVID-19. Эффективность первой вакцины «Спутник V» показала 92%. Применение препарата разрешено для использования в 30 странах мира. Помимо этого, на отечественном рынке появились «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и Sputnik Light.

На борьбу с коронавирусом государством было выделено порядка 300 млрд рублей. Над разработкой вакцины работали семь научных центров. В общем были реализованы 30 проектов фармацевтического и медицинского производства, направленных на борьбу с COVID-19. На данные проекты государство выделило свыше 10 млрд рублей.

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