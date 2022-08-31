В проект «20 главных событий России за 20 лет» внесена разработка вакцин от COVID-19

По информации vostokmedia.com, ряд вопросов задается участникам из фокус-групп, набранных в различных регионах. Респонденты ‐ граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.
Пандемия коронавируса оказалась вызовом для всего государства. Однако она послужила существенным толчком для развития медицины. В период эпидемии появилась острая необходимость в препаратах и медицинском оборудовании.
В период пандемии каждое государство стремилось обеспечить больницы медтехникой, лекарствами и средствами защиты (СИЗ). Маски оказались наиболее востребованным товаром. России удалось за нескольких месяцев наладить массовый выпуск СИЗ, которые были направлены в медучреждения. Это в итоге стабилизировало рынок.
Серьезное достижение связано с разработкой вакцин от COVID-19. Эффективность первой вакцины «Спутник V» показала 92%. Применение препарата разрешено для использования в 30 странах мира. Помимо этого, на отечественном рынке появились «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и Sputnik Light.
На борьбу с коронавирусом государством было выделено порядка 300 млрд рублей. Над разработкой вакцины работали семь научных центров. В общем были реализованы 30 проектов фармацевтического и медицинского производства, направленных на борьбу с COVID-19. На данные проекты государство выделило свыше 10 млрд рублей.