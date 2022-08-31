В проект «20 главных событий России за 20 лет» внесена разработка вакцин от COVID-19

На борьбу с коронавирусом государством было выделено порядка 300 млрд рублей. Над разработкой вакцины работали семь научных центров. В общем были реализованы 30 проектов фармацевтического и медицинского производства, направленных на борьбу с COVID-19. На данные проекты государство выделило свыше 10 млрд рублей.