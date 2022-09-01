rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Банки в России стали реже предоставлять кредитные каникулы

1 сентября 16:10
Фото: pixabay.com
В Центробанке рассказали, что более 50% заемщиков получили отказ предоставлении кредитных каникул.

С марта по июнь банки в России выполнили реструктуризацию по 532 тыс. кредитов россиян из поступивших 1,2 млн обращений, пишет infox.ru.

Известно, что в 44 банка с периода с марта по июнь текущего года граждане подали 1,23 млн заявлений о реструктуризации кредитов. Из них 982,9 тыс. касаются условий по собственным программам финансовых организаций, 238,8 тыс. – предоставления кредитных каникул, 8,8 тыс. – ипотечных.

Среди наиболее частых причин для отказа в каникулах – непредставление документов, которые подтверждают наступление сложного финансового положения клиента, отсутствие у него такого состояния после анализа документов.

Вместе с тем, за текущее лето банки отметили: спрос на программы реструктуризации снижается. С июля по август количество обращений сократилось вдвое в сравнении с мартом-апрелем, отметили в Росбанке. Такой же тренд прослеживается в ПСБ и МТС Банке.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28