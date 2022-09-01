Банки в России стали реже предоставлять кредитные каникулы

С марта по июнь банки в России выполнили реструктуризацию по 532 тыс. кредитов россиян из поступивших 1,2 млн обращений, пишет infox.ru.
Известно, что в 44 банка с периода с марта по июнь текущего года граждане подали 1,23 млн заявлений о реструктуризации кредитов. Из них 982,9 тыс. касаются условий по собственным программам финансовых организаций, 238,8 тыс. – предоставления кредитных каникул, 8,8 тыс. – ипотечных.
Среди наиболее частых причин для отказа в каникулах – непредставление документов, которые подтверждают наступление сложного финансового положения клиента, отсутствие у него такого состояния после анализа документов.
Вместе с тем, за текущее лето банки отметили: спрос на программы реструктуризации снижается. С июля по август количество обращений сократилось вдвое в сравнении с мартом-апрелем, отметили в Росбанке. Такой же тренд прослеживается в ПСБ и МТС Банке.