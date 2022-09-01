Банки в России стали реже предоставлять кредитные каникулы

Вместе с тем, за текущее лето банки отметили: спрос на программы реструктуризации снижается. С июля по август количество обращений сократилось вдвое в сравнении с мартом-апрелем, отметили в Росбанке. Такой же тренд прослеживается в ПСБ и МТС Банке.