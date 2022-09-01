rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-главе отдела по вопросам миграции МВД Ростовской области грозит 10 лет колонии

1 сентября 14:19
Фото: Леонид Ф. / Яндекс.Карты
В Ростовской области бывший исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции МВД пытается обжаловать приговор по делу о взяточничестве и злоупотреблении властью, об этом сообщили пресс-служба донского УФСБ России.

В ведомстве рассказали, что сотрудникам донского УФСБ удалось задокументировать и пресечь нелегальную деятельность преступной группировки, которая помогала незаконной миграции жителей стран СНГ и Закавказья.

При этом в роли организатора канала выступил бывший и. о. начальника отдела по оформлению ВНЖ и разрешений на временное проживание УВМ Алексей Виноградов.

Сотрудник ГУ МВД регулярно получал от преступной группы взятки, которые были гарантией его покровительства и легализации въезжающих мигрантов. В ходе преступной деятельности Виноградов с подельниками легализовали в России около 500 иностранных граждан, сейчас их разрешения аннулировали, а мигранты вернутся в свои страны.

Железнодорожный районный суд Ростова признал Виноградова виновным во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, ему грозит срок десять лет в колонии, а также наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

Сейчас адвокаты Виноградова стараются обжаловать приговор.

Ранее Ростовская область вошла в рейтинг субъектов РФ, где зафиксировали высокий уровень экономических преступлений.

Материалы по теме
Жителю Ростова-на-Дону грозит семь лет колонии за организацию незаконной миграцииВ Ростове скончался привитый от ковида начальник управления МВД по вопросам миграцииФСБ в Ростовской области пресекла канал незаконной миграции из Украины и Гондураса
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28