Экс-главе отдела по вопросам миграции МВД Ростовской области грозит 10 лет колонии

Сотрудник ГУ МВД регулярно получал от преступной группы взятки, которые были гарантией его покровительства и легализации въезжающих мигрантов. В ходе преступной деятельности Виноградов с подельниками легализовали в России около 500 иностранных граждан, сейчас их разрешения аннулировали, а мигранты вернутся в свои страны.