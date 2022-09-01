Экс-главе отдела по вопросам миграции МВД Ростовской области грозит 10 лет колонии

В ведомстве рассказали, что сотрудникам донского УФСБ удалось задокументировать и пресечь нелегальную деятельность преступной группировки, которая помогала незаконной миграции жителей стран СНГ и Закавказья.
При этом в роли организатора канала выступил бывший и. о. начальника отдела по оформлению ВНЖ и разрешений на временное проживание УВМ Алексей Виноградов.
Сотрудник ГУ МВД регулярно получал от преступной группы взятки, которые были гарантией его покровительства и легализации въезжающих мигрантов. В ходе преступной деятельности Виноградов с подельниками легализовали в России около 500 иностранных граждан, сейчас их разрешения аннулировали, а мигранты вернутся в свои страны.
Железнодорожный районный суд Ростова признал Виноградова виновным во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, ему грозит срок десять лет в колонии, а также наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.
Сейчас адвокаты Виноградова стараются обжаловать приговор.
Ранее Ростовская область вошла в рейтинг субъектов РФ, где зафиксировали высокий уровень экономических преступлений.