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К 2026 году в Новосибирской области обновят 120 школ

1 сентября 18:38
Фото: pixabay.com
В планах по развитию системы образовательных учреждений Новосибирской области – строительство 19 новых школ и капитальный ремонт 25 зданий.

Как пишет Infox, только в этом году в регионе откроются пять новых школ. Две из них построили в Новосибирске, еще три – в Верх-Туле, Болотном, Купино. Открытие пяти школ в регионе ожидается в 2022 году после капитального ремонта. Губернатор Андрей Травников лично проверил ход ремонтных работ в школе №120.

Все работы получают финансирование из федеральной казны, но на данном этапе город сталкивается с проблемой переполненности школ, для решения которой каждый год требуются новые средства. В этой ситуации хорошим решением становятся проекты капитального ремонта, которые позволяют при меньших затратах создать дополнительные места в уже работающих учебных заведениях.

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