К 2026 году в Новосибирской области обновят 120 школ

Как пишет Infox, только в этом году в регионе откроются пять новых школ. Две из них построили в Новосибирске, еще три – в Верх-Туле, Болотном, Купино. Открытие пяти школ в регионе ожидается в 2022 году после капитального ремонта. Губернатор Андрей Травников лично проверил ход ремонтных работ в школе №120.