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Кристина Асмус предстанет перед судом по обвинению в дискредитации ВС РФ

1 сентября 08:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В отношении российской актрисы Кристины Асмус возбуждено административное производство по обвинению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Дело зарегистрировано в Тверском суде Москвы 25 августа, а его рассмотрение назначено на 6 сентября. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на официальный электронный ресурс судов общей юрисдикции.

Актриса обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. В соответствии со статьей ей может грозить наказание в виде штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Напомним, ранее за аналогичные проступки был привлечен к административной ответственности лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, которого Советский райсуд Уфы обязал выплатить в казну полсотни тысяч рублей.

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