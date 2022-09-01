На дороге к новому кладбищу Ростова в ДТП пострадали пять человек 31 августа

Вечером 31 августа недалеко от Северного объезда Ростова к новому городскому кладбищу произошло ДТП. 28-летний водитель Kia превысила скорость движения и не справилась с управлением. Машину выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с Lada Granta. От удара автомобилей серьезные травмы получили оба водителя и три пассажира Lada, среди них двое детей и 34-летняя женщина. Все они госпитализированы в БСМП. Сообщается, что дети уже выписаны, домой их забрала бабушка.