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На дороге к новому кладбищу Ростова в ДТП пострадали пять человек 31 августа

1 сентября 06:48
Фото: 1MI
Пять человек пострадали в дорожной аварии на подъезде в новому кладбищу в Ростове, сообщает ГИБДД России по региону.

Вечером 31 августа недалеко от Северного объезда Ростова к новому городскому кладбищу произошло ДТП. 28-летний водитель Kia превысила скорость движения и не справилась с управлением. Машину выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с Lada Granta. От удара автомобилей серьезные травмы получили оба водителя и три пассажира Lada, среди них двое детей и 34-летняя женщина. Все они госпитализированы в БСМП. Сообщается, что дети уже выписаны, домой их забрала бабушка.

Обстоятельства жуткого ДТП устанавливают полицейские.

Ранее стало известно, что высокая скорость и опьянение стали причинами смертельных ДТП в Ростовской области.

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#Новости#Алина Заярная#Происшествия
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