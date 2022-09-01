rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опрос: более 80% россиян потеряли все свои сбережения после февральских событий

1 сентября 16:07
Фото: pixbay.com
Компания “Альфастрахование” провела опрос, касающийся материального благополучия россиян в текущем году. В нем приняли участие 1207 граждан в возрасте 18-60 лет.

Как сообщает infox.ru, свыше 80% респондентов отметили, что частично или полностью потеряли сбережения после событий в феврале. 52% рассказали, что потеряли малую часть накоплений, 21% утратили практически все свои сбережения, а 8% полностью их лишились. Только 19% опрошенных заявили, что их сбережения на фоне текущей ситуации не пострадали, пишет Forbes.

По словам 58% респондентов, у них сохранялась возможность откладывать средства. Для 39% россиян это стало намного сложнее. 5% после февраля решили в принципе не откладывать деньги.

По заявлению 34% опрошенных, после февраля их ежедневные расходы увеличились на 20-30%. На 10% траты возросли у трети респондентов. Для 15% опрошенных каждодневные расходы увеличились на 30-50%. При этом, как рассказали 6% россиян, их расходы сократились более чем в два раза.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28