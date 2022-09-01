Опрос: более 80% россиян потеряли все свои сбережения после февральских событий

По заявлению 34% опрошенных, после февраля их ежедневные расходы увеличились на 20-30%. На 10% траты возросли у трети респондентов. Для 15% опрошенных каждодневные расходы увеличились на 30-50%. При этом, как рассказали 6% россиян, их расходы сократились более чем в два раза.