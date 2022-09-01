Опрос: более 80% россиян потеряли все свои сбережения после февральских событий

Как сообщает infox.ru, свыше 80% респондентов отметили, что частично или полностью потеряли сбережения после событий в феврале. 52% рассказали, что потеряли малую часть накоплений, 21% утратили практически все свои сбережения, а 8% полностью их лишились. Только 19% опрошенных заявили, что их сбережения на фоне текущей ситуации не пострадали, пишет Forbes.
По словам 58% респондентов, у них сохранялась возможность откладывать средства. Для 39% россиян это стало намного сложнее. 5% после февраля решили в принципе не откладывать деньги.
По заявлению 34% опрошенных, после февраля их ежедневные расходы увеличились на 20-30%. На 10% траты возросли у трети респондентов. Для 15% опрошенных каждодневные расходы увеличились на 30-50%. При этом, как рассказали 6% россиян, их расходы сократились более чем в два раза.