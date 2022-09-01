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Россиянам могут списать долги по ЖКУ

1 сентября 08:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подготовило проект правительственного постановления, касающегося корректировки правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Предполагается, что в случае наличия у жильцов уважительных причин, им могут списать образовавшуюся задолженность по оплате ЖКУ. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия».

Уважительными причинами предложено считать лечение в стационаре, смерть близких родственников, а также невыплату заработной платы. При этом, если должники получали субсидии, они продолжат их получать и в дальнейшем, если будет доказано наличие уважительной причины. А иначе неплательщики могут остаться без льгот.

Целью данной инициативы является повышение адресности предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также гибкое применение мер поддержки в условиях дестабилизации экономики. Уточняется, что постановление будет внесено в правительство после окончания всех необходимых процедур.

#Новости#Экономика
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