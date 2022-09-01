Россиянам могут списать долги по ЖКУ

Уважительными причинами предложено считать лечение в стационаре, смерть близких родственников, а также невыплату заработной платы. При этом, если должники получали субсидии, они продолжат их получать и в дальнейшем, если будет доказано наличие уважительной причины. А иначе неплательщики могут остаться без льгот.