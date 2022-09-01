Суд отказался смягчить приговор заводчицам из Ростова, заморившим лошадей голодом

Напомним, весной этого года стал известен приговор Нелли и Эллы Топильских, которые начали разводить лошадей в конюшне Ростова-на-Дону три года назад. Однако после покупки восьми лошадей мать и дочь не предоставляли животным должного ухода, а потому вскоре кони начали умирать от голода и даже гепатита, поскольку ростовчанки не заботились о вакцинации своих подопечных.