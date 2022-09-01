Суд отказался смягчить приговор заводчицам из Ростова, заморившим лошадей голодом

Напомним, весной этого года стал известен приговор Нелли и Эллы Топильских, которые начали разводить лошадей в конюшне Ростова-на-Дону три года назад. Однако после покупки восьми лошадей мать и дочь не предоставляли животным должного ухода, а потому вскоре кони начали умирать от голода и даже гепатита, поскольку ростовчанки не заботились о вакцинации своих подопечных.
В издании рассказали, что позднее удалось выяснить, что часть животных голодала около трех месяцев, а в их стойлах из-за отсутствия уборки создались антисанитарные условия. Первыми погибшими стали жеребцы Аякс и Хребет, и вместо того, чтобы сообщить о гибели животных ветнадзор, женщины попросили работников закопать трупы животных в ближайшей лесополосе.
Позднее в ходе проверки инспекторы обнаружили, что деревянные опоры в стойлах были изъедены оголодавшими животными, из-за отсутствия прогулок у одной из кобыл и жеребца зафиксировали атрофию мышц, а у оставшихся в живых лошадей начали гнить копыта.
В итоге животных изъяли, а ростовчанки предстали пред судом из-за жестокого обращения с животными, получив год исправительных работ и ежемесячный штраф в размере 10% от заработной платы.
Женщины обратились в апелляцию, чтобы смягчить приговор, но суд оставил апелляцию женщин без удовлетворения.