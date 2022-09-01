В Ростове проведут реконструкцию «домов-близнецов» около здания правительства

Во вторник, 30 августа, в администрации Ростова выпустили постановление об изъятии земельного участка площадью более 1,8 тысячи квадратных метров, расположенного по улице Социалистической, 114-116 рядом с Соколова, 22.
Речь идет о двух зданиях бывшего женского ремесленного училища и Доходном доме Василия Кушнарева, построенном в 1910 году.
Теперь здания запланировано реконструировать, для этого требуется изъять 24 жилых и нежилых помещения у их собственников. Владельцы получат уведомления об изъятии до конца первой декады сентября.