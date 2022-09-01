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В Ростове проведут реконструкцию «домов-близнецов» около здания правительства

1 сентября 12:57
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове власти заявили об изъятии земли под реконструкцию купеческого дома, построенного в начале прошлого века, документы появились на портале мэрии.

Во вторник, 30 августа, в администрации Ростова выпустили постановление об изъятии земельного участка площадью более 1,8 тысячи квадратных метров, расположенного по улице Социалистической, 114-116 рядом с Соколова, 22.

Речь идет о двух зданиях бывшего женского ремесленного училища и Доходном доме Василия Кушнарева, построенном в 1910 году.

Теперь здания запланировано реконструировать, для этого требуется изъять 24 жилых и нежилых помещения у их собственников. Владельцы получат уведомления об изъятии до конца первой декады сентября.

Ранее стало известно, сколько администрация планирует выручить на продаже доходного дома Рысс.

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