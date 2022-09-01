В Таганроге учитель физкультуры протащит на себе трамваи весом более 80 тонн

В организации рассказали, что в воскресенье, 4 сентября, в 10.00 мск один из атлетов СНМ и учитель физкультуры Александр Степанов предпримет попытку установить рекорд и сдвинуть с места сцепку из нескольких новых трамваев, чей суммарный вес превышает 80 тысяч килограммов.