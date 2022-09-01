В Таганроге учитель физкультуры протащит на себе трамваи весом более 80 тонн

В организации рассказали, что в воскресенье, 4 сентября, в 10.00 мск один из атлетов СНМ и учитель физкультуры Александр Степанов предпримет попытку установить рекорд и сдвинуть с места сцепку из нескольких новых трамваев, чей суммарный вес превышает 80 тысяч килограммов.
Само мероприятие приурочат ко Дню основания Таганрога, а также завершению работ по модернизации трамвайной сети города.
Напомним, в начале августа подрядчик работ на трамвайной сети Таганрога закупил несколько новых трамваев, а донские юмористы придумали и исполнили гимн, посвященный обновлению трамвайной инфраструктуры.