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В Таганроге учитель физкультуры протащит на себе трамваи весом более 80 тонн

1 сентября 14:12
Фото: 1MI
В Таганроге учитель физкультуры попробует установить рекорд России и взять на буксир несколько трамваев весом более 80 тонн, анонс мероприятия опубликовало АНО «Сильнейшая нация мира».

В организации рассказали, что в воскресенье, 4 сентября, в 10.00 мск один из атлетов СНМ и учитель физкультуры Александр Степанов предпримет попытку установить рекорд и сдвинуть с места сцепку из нескольких новых трамваев, чей суммарный вес превышает 80 тысяч килограммов.

Само мероприятие приурочат ко Дню основания Таганрога, а также завершению работ по модернизации трамвайной сети города.

Ранее богатыри юга России, Крыма и ДНР установили рекорды, сдвинув целые железнодорожные составы.

Напомним, в начале августа подрядчик работ на трамвайной сети Таганрога закупил несколько новых трамваев, а донские юмористы придумали и исполнили гимн, посвященный обновлению трамвайной инфраструктуры.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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