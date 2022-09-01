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Вашингтон обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

1 сентября 09:39
Фото: flickr.com
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что в Вашингтоне считают экс главу государства республиканца Дональда Трампа авторитарным человеком, который подстрекает своих сторонников к насилию.

Представитель Белого дома прокомментировал критику Джо Байдена в адрес республиканцев, отметив, что это был ответ тем, кто поддерживает «авторитарную фигуру», которая подстрекает своих сторонников к насилию, передает iz.ru.

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