Вашингтон обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию
1 сентября 09:39
Фото: flickr.com
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что в Вашингтоне считают экс главу государства республиканца Дональда Трампа авторитарным человеком, который подстрекает своих сторонников к насилию.
Представитель Белого дома прокомментировал критику Джо Байдена в адрес республиканцев, отметив, что это был ответ тем, кто поддерживает «авторитарную фигуру», которая подстрекает своих сторонников к насилию, передает iz.ru.