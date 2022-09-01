Жилые помещения будут изымать у ростовчан для реконструкции дома

Для этого приняли решение изъять землю для муниципальных нужд. Площадь участка на пересечении Социалистической и Соколова составляет 1,8 тысячи квадратных метров.
Также это коснется нескольких жилых помещений и двух нежилых. Департаменту координации строительства и перспективного развития города поручили рассчитать сумму возмещения убытков собственникам.
Если с владельцами договориться не получится, то этот вопрос будет решаться через суд. Речь идет о территории, где находятся дома-близнецы. Они почти неотличимы друг от друга, застройщиком и владельцем в свое время был табачный король Яков Кушнарев.