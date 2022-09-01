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Жилые помещения будут изымать у ростовчан для реконструкции дома

1 сентября 08:14
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону планируется провести реконструкцию аварийного дома на проспекте Соколова, говорится в документе на сайте мэрии.

Для этого приняли решение изъять землю для муниципальных нужд. Площадь участка на пересечении Социалистической и Соколова составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

Также это коснется нескольких жилых помещений и двух нежилых. Департаменту координации строительства и перспективного развития города поручили рассчитать сумму возмещения убытков собственникам.

Если с владельцами договориться не получится, то этот вопрос будет решаться через суд. Речь идет о территории, где находятся дома-близнецы. Они почти неотличимы друг от друга, застройщиком и владельцем в свое время был табачный король Яков Кушнарев.

Ранее в Ростове реконструкцию ТЦ «Континенталь» оценили в 1,5 млрд рублей.

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#Новости#Илья Протвинов#Экономика
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