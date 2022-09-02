Эксперты заявили, что последствия аварии на Запорожской АЭС могут дойти до Ростова

Напомним, что украинские войска неоднократно атаковали территорию АЭС. Главный редактор RostovGazeta Григорий Миронов побывал в этом районе и обсудил ситуацию с экспертами.
В целом прогнозы они делают оптимистичные и не верят, что может что-то случиться на станции. По словам экспертов, технически даже при любой диверсии или украинской провокации предусмотрен такой сценарий, что аварии не должно произойти.
«Если представить, что катастрофа случится, то в этом случае стоит бояться странам Европы, а не России. Это связано с направлением ветра», — считают опрошенные журналистом эксперты.
Они уточнили, что точно предугадать дальнейшие события на 100% не получится.