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Какая будет погода в Ростове-на-Дону в сентябре

2 сентября 05:42
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону в течение сентября ожидается теплая погода, но температура с каждым днем будет становиться все ниже, сообщили синоптики.

Самым жарким днем месяца должно стать 1 сентября, когда еще сохранялась жаркая погода. Это единственный день, когда воздух прогреется выше 30 градусов.

Уже 2 числа максимальная температура составит 28 градусов и прогнозируется ясная погода. На выходных пройдут дожди, а температура упадет до 20 градусов.

С 5 по 10 сентября средняя температура составит 22 градуса, осадков в этот период не ожидается. Чаще всего солнце будет скрываться за облаками.

С 12 по 17 сентября сохранятся аналогичные условия, но температура будет на пару градусов выше. В воскресенье, 18 сентября, могут пройти дожди, которые на следующий день прекратятся.

С 19 по 22 сентября воздух днем будет прогреваться до 22 градусов, после чего начнутся похолодания. В субботу и воскресенье, 24 и 25 числа, ожидаются ливни.

В конце месяца установится ясная погода, но температура может упасть до 16 градусов.

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