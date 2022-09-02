Самым жарким днем месяца должно стать 1 сентября, когда еще сохранялась жаркая погода. Это единственный день, когда воздух прогреется выше 30 градусов.
Уже 2 числа максимальная температура составит 28 градусов и прогнозируется ясная погода. На выходных пройдут дожди, а температура упадет до 20 градусов.
С 5 по 10 сентября средняя температура составит 22 градуса, осадков в этот период не ожидается. Чаще всего солнце будет скрываться за облаками.
С 12 по 17 сентября сохранятся аналогичные условия, но температура будет на пару градусов выше. В воскресенье, 18 сентября, могут пройти дожди, которые на следующий день прекратятся.
С 19 по 22 сентября воздух днем будет прогреваться до 22 градусов, после чего начнутся похолодания. В субботу и воскресенье, 24 и 25 числа, ожидаются ливни.
В конце месяца установится ясная погода, но температура может упасть до 16 градусов.