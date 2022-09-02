На Ростовскую область надвигаются сильные грозы с ливнями 2 сентября

Метеорологи Ростовского гидрометцентра предупредили, что с 1 по 2 сентября в Ростовской области будет действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. До вечера пятницы, 2 сентября, в различных районах Ростовской области сохранится угроза сильных ливней с грозой, градом и ветром скоростью до 24 метров в секунду.