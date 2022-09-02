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На Ростовскую область надвигаются сильные грозы с ливнями 2 сентября

2 сентября 06:53
Фото: PxHere
В Ростовской области ожидаются ливни с грозами и град, об этом сообщили в УМЧС региона.

Метеорологи Ростовского гидрометцентра предупредили, что с 1 по 2 сентября в Ростовской области будет действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. До вечера пятницы, 2 сентября, в различных районах Ростовской области сохранится угроза сильных ливней с грозой, градом и ветром скоростью до 24 метров в секунду.

Жителей региона призывают проявить осторожность, избегать парковки автомобилей и прогулок под деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами, способными упасть из-за сильного ветра.

В случае угрозы жизни и здоровье можно вызвать спасателей по номерам 101, 112 и 01.

Ранее синоптики предупредили о похолодании до восьми градусов тепла.

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