На Ростовскую область надвигаются сильные грозы с ливнями 2 сентября

Метеорологи Ростовского гидрометцентра предупредили, что с 1 по 2 сентября в Ростовской области будет действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. До вечера пятницы, 2 сентября, в различных районах Ростовской области сохранится угроза сильных ливней с грозой, градом и ветром скоростью до 24 метров в секунду.
Жителей региона призывают проявить осторожность, избегать парковки автомобилей и прогулок под деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами, способными упасть из-за сильного ветра.
В случае угрозы жизни и здоровье можно вызвать спасателей по номерам 101, 112 и 01.