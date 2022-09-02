В Ростовской области фанатов футбола обвинили во вредности, а военного — в фейках

Народная избранница заявила, что зрители пришли на мачт без Fan ID из вредности. Журова отметила, что таким образом болельщики выразили протест против введения обязательного паспорта болельщика. Однако депутат решила напомнить, что последнее слово останется за властями, им решать, в каком виде принимать закон о Fan ID. Вместе с тем, Журова добавила, что парламентарии готовы к диалогу и учтут замечания болельщиков к системе.