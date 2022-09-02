В Ростовской области фанатов футбола обвинили во вредности, а военного — в фейках

1 сентября на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» и «Динамо», для посещения игры не требовался Fan ID. В тот день впервые за долгое время на стадион пришли порядка 28 тысяч болельщиков. Свое мнение о ситуации решила высказать депутат Госдумы, спортсменка Светлана Журова.
Народная избранница заявила, что зрители пришли на мачт без Fan ID из вредности. Журова отметила, что таким образом болельщики выразили протест против введения обязательного паспорта болельщика. Однако депутат решила напомнить, что последнее слово останется за властями, им решать, в каком виде принимать закон о Fan ID. Вместе с тем, Журова добавила, что парламентарии готовы к диалогу и учтут замечания болельщиков к системе.
В Ростовской области гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела против военнослужащего Валерия Котовича. Его обвиняют в распространении фейков об армии России.
Адвокат Павел Чиков рассказал, что фигурантами дела стали двое военнослужащих. Чиков отметил, что это первый случай в стране, когда по закону о фейках против ВС РФ к ответственности привлекают самих военных.
Напомним, уголовная статья о распространении фейков против вооруженных сил России появилась в законодательстве в марте этого года. С тех пор порядка 100 человек стали фигурантами подобных дел.
Руководитель учебной киностудии ростовского филиала ВГИКа Михаил Кощин назвал создание донского кинокластера спасением для российского кинематографа.
Режиссер отметил, что отечественная киноиндустрия переживает тяжелые времена. В кинематографе наблюдается сильная нехватка кадров. Однако именно в такой кризисный момент молодые актеры, режиссеры и сценаристы из Ростовской области могут лучше всего проявить себя. Свое мнение Кощин проиллюстрировал примером попытки создания в регионе кинокластера.
Напомним, в 2016 году компания «Централ Партнершип» была готова инвестировать 3 миллиарда рублей в создание кинокластера «Дон». Для этого уже было выделено порядка 20 гектаров земли земли в Аксайском районе, Таганроге и в Азове. Однако проект не удался, построить смогли только две локации кинокластера — маяк в Мержаново и несколько казачьих куреней.
Однако Михаил Кощин считает, что не смотря на провал инициативы, она могла стать сильным толчком для развития кинематографа в Ростовской области. Кинокластер стал бы доказательством существования профессионального кинематографа в регионах.