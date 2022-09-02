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В Ростовской области летом трудоустроили более 11 тысяч подростков от 14 до 18 лет

2 сентября 13:37
Фото: Правительство Ростовской области
В пресс-службе регионального правительства рассказали, что летом 2022 года работу смогли найти более 11 тысяч подростков среднего и старшего школьного возраста от 14 до 18 лет.

Специалисты центров занятости предоставили детям возможность выбрать профессию по их интересам, предложив вакансии в сфере благоустройства парковых зон и пришкольных территорий, курьерских услуг, а также работу в сфере сортировки и упаковки товаров, помощь служителям музеев и других учреждений культуры. Подросткам, проживающим в селах, предложили участие в сельхозработах. Так дети, проживающие в Веселовском и Красносулинском районах, получили работу на хлебокомбинате и занимались производством консервов. В Таганроге подростки подрабатывали в качестве помощников вожатых в детских лагерях, а в Багаевской — помогали организовать досуг пенсионеров, в Ростове девочки освоили навыки помощница швеи, а в Семикаракорске дети помогали отбирать пробы продукции молочного производства.

Вместе с этим центры занятости организовывают мероприятия по профориентации, во время которых ребята могут познакомиться с современными профессиями, изучить требования к соискателям и получить консультацию по выбору подходящей сферы своей профессиональной деятельности.

«Содействие трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет — одна из приоритетных задач службы занятости.

Такие мероприятия помогают им понять ценность труда, учат взаимодействию в трудовом коллективе», — объяснил замгубернатора региона Андрей Пучков, добавив, что для подростков это хорошая возможность не только познакомиться с разными профессиями, но и заработать первую зарплату.

#Новости#Общество
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