В Ростовской области летом трудоустроили более 11 тысяч подростков от 14 до 18 лет

Специалисты центров занятости предоставили детям возможность выбрать профессию по их интересам, предложив вакансии в сфере благоустройства парковых зон и пришкольных территорий, курьерских услуг, а также работу в сфере сортировки и упаковки товаров, помощь служителям музеев и других учреждений культуры. Подросткам, проживающим в селах, предложили участие в сельхозработах. Так дети, проживающие в Веселовском и Красносулинском районах, получили работу на хлебокомбинате и занимались производством консервов. В Таганроге подростки подрабатывали в качестве помощников вожатых в детских лагерях, а в Багаевской — помогали организовать досуг пенсионеров, в Ростове девочки освоили навыки помощница швеи, а в Семикаракорске дети помогали отбирать пробы продукции молочного производства.