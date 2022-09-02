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В Ростовской области со 2 по 4 сентября объявили штормовое из-за ливней и града

2 сентября 11:59
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В Ростовской области постепенно наступает осенняя погода, поэтому ближайшие дни будет пасмурно, сообщили в УМЧС по региону.

Штормовое предупреждение охватывает сразу два дня — третье и четвертое сентября. В это время могут начаться дожди с грозами.

Существует угроза начала града, а ветер может усилиться до 24 метров в секунду. Эти прогнозы стоит учитывать во время составления планов на день.

Ранее в Новочеркасске из-за ветра огромное дерево раздавило машину, которая в это время находилась в движении. Водитель не пострадал, но автомобилю требуется ремонт.

Добавим, что в сентябре в первые дни месяца температура будет составлять около 22 градусов. К концу она может опуститься до 16 градусов.

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