В Ростовской области со 2 по 4 сентября объявили штормовое из-за ливней и града

Штормовое предупреждение охватывает сразу два дня — третье и четвертое сентября. В это время могут начаться дожди с грозами.
Существует угроза начала града, а ветер может усилиться до 24 метров в секунду. Эти прогнозы стоит учитывать во время составления планов на день.
Ранее в Новочеркасске из-за ветра огромное дерево раздавило машину, которая в это время находилась в движении. Водитель не пострадал, но автомобилю требуется ремонт.
Добавим, что в сентябре в первые дни месяца температура будет составлять около 22 градусов. К концу она может опуститься до 16 градусов.