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ВСУ разбомбили гостиницу для журналистов и атаковали АЭС беспилотником

2 сентября 12:27
Фото: RostovGazeta
Для украинской армии не имеет значения, кого атаковать, поэтому она обстреливает, как военнослужащих, так и гражданских, сообщил главный редактор RostovGazeta Григорий Миронов.

На территории Донбасса украинские войска обстреляли гостиницу, в которую везли заселяться журналистов. Корреспондент уточнил, что людям просто повезло в этой ситуации и никто не пострадал.

«Получается, что ВСУ все равно, куда бить и кого бомбить. Для них главное, чтобы были жертвы», — отметил журналист.

Он также рассказал, армия Украины не оставляет попыток напасть на Запорожскую АЭС. Так, сюда прилетел украинский беспилотник и взорвался на крыше пятого этажа здания.

Специалисты сообщили Григорию Миронову, что в основном используются дроны польского производства во время атак.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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