ВСУ разбомбили гостиницу для журналистов и атаковали АЭС беспилотником

На территории Донбасса украинские войска обстреляли гостиницу, в которую везли заселяться журналистов. Корреспондент уточнил, что людям просто повезло в этой ситуации и никто не пострадал.
«Получается, что ВСУ все равно, куда бить и кого бомбить. Для них главное, чтобы были жертвы», — отметил журналист.
Он также рассказал, армия Украины не оставляет попыток напасть на Запорожскую АЭС. Так, сюда прилетел украинский беспилотник и взорвался на крыше пятого этажа здания.
Специалисты сообщили Григорию Миронову, что в основном используются дроны польского производства во время атак.