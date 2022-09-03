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Пожары угрожают более 40 территориям в Ростовской области

3 сентября 08:26
Фото: pxhere
В 41 районе Ростовской области могут произойти крупные пожары, предупредили в региональном УМЧС.

Штормовое предупреждение распространяется на 3 и 4 сентября. В данный момент чрезвычайная пожароопасность сложилась в Целинском, Сальском, Песчанокопском районах.

Также это касается Константиновского, Усть-Донецкого, Семикаракорского, Октябрьского, Родионово-Несветайского районов. Местами ожидается высокая пожароопасность, в том числе в Цимлянском и Волгодонском районах.

Напомним, что в августе зарегистрировали сразу несколько крупных пожаров. Огонь уничтожил сотни гектаров территорий, а также различные постройки.

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#Новости#Происшествия
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