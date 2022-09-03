Пожары угрожают более 40 территориям в Ростовской области

Штормовое предупреждение распространяется на 3 и 4 сентября. В данный момент чрезвычайная пожароопасность сложилась в Целинском, Сальском, Песчанокопском районах.
Также это касается Константиновского, Усть-Донецкого, Семикаракорского, Октябрьского, Родионово-Несветайского районов. Местами ожидается высокая пожароопасность, в том числе в Цимлянском и Волгодонском районах.
Напомним, что в августе зарегистрировали сразу несколько крупных пожаров. Огонь уничтожил сотни гектаров территорий, а также различные постройки.