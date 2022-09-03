В Шахтах атлет установил мировой рекорд, протащив электропоезд весом 402 тонны

В пятницу, 2 сентября, Шахтах казак Тимофей Поталов установил мировой рекорд по трак-пуллу, протянув за собой электричку весом более 400 тонн. Всего спортсмен преодолел девять метров, протащив за собой весь состав электропоезда.
Андрей Ковалев поздравил рекордсмена, пожелав ему продолжать ставить рекорды, становясь сильнее.
Напомним, уже в воскресенье, 4 сентября, в Таганроге атлеты готовятся установить другой рекорд, сдвинув с места многотонные трамваи.
Ранее пенсионер из Ростовской области потратил шесть часов, чтобы побить собственный рекорд по приседаниям, завоеванный семь лет назад.