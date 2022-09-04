Алексей Логвиненко: «Впервые в городе определили лучшего мастера по благоустройству»

На одной из клумб было организовано восемь площадок, по количеству участников. Каждому из них предстояло за 30 минут создать композицию зеленых насаждений, которая в совокупности с другими создавало единое целое. Но прежде чем приступить к посадке, мастерам пришлось пройти еще несколько этапов, где они продемонстрировали теоретические знания, а также практические умения и креатив.