Алексей Логвиненко: «Впервые в городе определили лучшего мастера по благоустройству»

Восемь лучших мастеров по озеленению и благоустройству территорий собрались на Измайловском бульваре микрорайона Суворовский с целью определить лучшего профессионала в этой области.
На одной из клумб было организовано восемь площадок, по количеству участников. Каждому из них предстояло за 30 минут создать композицию зеленых насаждений, которая в совокупности с другими создавало единое целое. Но прежде чем приступить к посадке, мастерам пришлось пройти еще несколько этапов, где они продемонстрировали теоретические знания, а также практические умения и креатив.
Надо заметить, в последнее время в городе выделяются средства не только для озеленения, но и проводятся конкурсы по рабочим специальностям.
В настоящее время выделено финансирование на осенние посадки тюльпанов. Это сотни тысяч тюльпанов, которые мы увидим следующей весной. Горожане ценят благоустроенные участки, все больше фотографий появляется в социальных сетях. Ежегодно появляются новые участки, которые подлежат озеленению, как в новых районах, так и в центре города. Особенно это заметно перед общегородскими праздниками.
Правильность выполнения заданий оценивало компетентное жюри, в которое вошли независимые специалисты и эксперты как от городского департамента ЖКХ, так и дендрологи. Помимо теоретических знаний жюри оценивало качество посадки материала, схему выдержки и многое другое.
— В озеленении я работаю достаточно давно, более 20 лет. В МУП ЖКХ Первомайского района выполняю обязанности бригадира по высадке растений. Сегодня мы высаживали многолетнюю гесперию и целый ряд однолетних растений, конкурс мне очень понравился, — рассказала корреспонденту RostovGazeta победительница конкурса Елена Шалова.
Второе место разделили мастера из Ворошиловского и Советского районов
Максим Агишев и Анна Погорелова. На третьем месте — Никита Белимов из Октябрьского района. По итогу конкурса каждый из участников получил грамоты, а тройке победителей помимо дипломов достались и денежные призы.
— Поздравляю победителей и всех участников конкурса ЖКХ с завершением очередного этапа. Труд озеленителей в большом городе нельзя переоценить. От профессионализма этих людей во многом зависит внешний облик донской столицы», — отметил сити-менеджер Алексей Логвиненко. — Они создают его своими руками. Спасибо им за это от всех ростовчан. Продолжайте созидать. А мы будем вам всячески в этом помогать!
«Огромный вклад в озеленение вносит муниципалитет. Без этого никак. Ведь микрорайон Суворовский вырос буквально в чистом поле и территория нуждается в приумножении зеленых насаждений», — почеркнул глава администрации города.
«В новом микрорайоне уже появились сотни новых деревьев, смонтирована система искусственного полива. И мы будем продолжать эту работу. Скоро должен открыться обновленный парк в честь 70-летия Великой Победы. Появился он несколько лет назад, но сейчас завершается его благоустройство в рамках федерального проекта „Формирование современной городской среды“».
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