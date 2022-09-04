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Похолодания ожидаются в Ростове-на-Дону с 5 сентября

4 сентября 18:25
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидаются похолодания и могут пройти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 5 сентября, стоит готовиться к тому, что температура составит 21 градус и будет облачно. Ночью температура может упасть до 10 градусов.

Во вторник температура будет 19 градусов, в среду - 18 градусов. Синоптики заявили, что осадков не прогнозируется.

К пятнице может немного потеплеть и воздух прогреется до 23 градусов. В этот день ожидаются дожди.

В субботу в городе будет облачно, температура не изменится.

Ранее рухнувшая по причине сильного ветра вывеска торговой точки травмировала несколько пожилых людей в Азове.

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