Похолодания ожидаются в Ростове-на-Дону с 5 сентября

В понедельник, 5 сентября, стоит готовиться к тому, что температура составит 21 градус и будет облачно. Ночью температура может упасть до 10 градусов.
Во вторник температура будет 19 градусов, в среду - 18 градусов. Синоптики заявили, что осадков не прогнозируется.
К пятнице может немного потеплеть и воздух прогреется до 23 градусов. В этот день ожидаются дожди.
В субботу в городе будет облачно, температура не изменится.
Ранее рухнувшая по причине сильного ветра вывеска торговой точки травмировала несколько пожилых людей в Азове.