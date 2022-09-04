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В Ростове врачи спасли подростка, которому медведица прокусила палец

4 сентября 06:36
Фото: pxhere.com
Подросток из Ростова-на-Дону чуть не лишился пальца, решив покормить медведицу на отдыхе в Абхазии, сообщила «Комсомольская правда».

17-летний ростовчанин вместе с семьей был на отдыхе в Абхазии, в один из дней они поехали на водопады, рядом с которыми увидели клетку с двумя медведями. По словам подростка, у животных не было еды и воды и он решил покормить их травой.

Самка с удовольствием ела траву прямо из рук парня и в какой-то момент захватила его пальцы. Родственники начали кричать и стучать по клетке, после чего медведица отпустила руку пострадавшего.

От укуса медведицы было много крови, ростовчане сразу обратились в травмпункт в Абхазии, а после возвращения домой пошли в больницу. В Ростове парню оказали необходимую медпомощь.

Напомним, в Ростовской области с начала 2022 года животные покусали почти 6 тысяч человек.

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#Новости#Происшествия
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