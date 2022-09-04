В Ростове врачи спасли подростка, которому медведица прокусила палец

17-летний ростовчанин вместе с семьей был на отдыхе в Абхазии, в один из дней они поехали на водопады, рядом с которыми увидели клетку с двумя медведями. По словам подростка, у животных не было еды и воды и он решил покормить их травой.
Самка с удовольствием ела траву прямо из рук парня и в какой-то момент захватила его пальцы. Родственники начали кричать и стучать по клетке, после чего медведица отпустила руку пострадавшего.
От укуса медведицы было много крови, ростовчане сразу обратились в травмпункт в Абхазии, а после возвращения домой пошли в больницу. В Ростове парню оказали необходимую медпомощь.