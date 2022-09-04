В Ростовской области опять начали умирать больные коронавирусом

За период с 29 августа по 4 сентября в Ростовской области от ковида умерли 11 человек. До этого в течение продолжительного времени смертей коронавирусных больных не фиксировали.
По состоянию на 4 сентября в регионе выявили 1601 новый случай инфекции, в субботу 3 сентября число заразившихся составило 1800 человек. Всего за выходные в регионе выявили почти 3,4 тысячи новых больных с коронавирусом, 137 пациентов пришлось госпитализировать.
Ранее власти Ростовской области начали закупать кровати и медицинское оборудование для ковидных госпиталей.