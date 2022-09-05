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Mercedes-Benz и Hyundai на 14 млн рублей закупят власти в Ростовской области

5 сентября 08:24
Фото: PxHere
В Ростовской области закупят три автомобиля, на которые выделили более 14 миллионов рублей, говорится в материалах Госзакупок.

Так, сейчас ищут компанию, которая поставит автомобиль за 5,9 миллиона рублей. Заказчиком выступает бюджетное учреждение региона «Управление транспортного обеспечения».

Согласно техническому заданию, это будет Hyundai Staria или эквивалент. Он должен быть выпушен не ранее 2021 года.

В машине должны быть электрический стояночный тормоз,фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, Камера заднего вида.

Эта же организация хочет получить еще два автомобиля на сумму 8,2 миллиона рублей. В этом случае планируется приобрести Mercedes-Benz E-Класс или аналоги.

«Автомобиль должен быть в заводской окраске, без участия в ДТП. Узлы и агрегаты, а также датчики и электроприборы должны работать в штатном режиме», — говорится в документах.

Ранее в Ростовской области медучреждениям выделили больше 30 автомобилей.

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#Новости#Илья Протвинов#Экономика
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