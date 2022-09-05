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Новый закон о наказании за пропаганду ЛГБТ коснется книг и фильмов

5 сентября 14:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Литература и кинофильмы, в которых нетрадиционные и традиционные отношения преподнесены как равнозначные, будут попадать под наказание. Такая ответственность будет предусмотрена законопроектом о штрафных санкциях за пропаганду педофилии и ЛГБТ.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, пропагандой ЛГБТ будет считаться создание позитивного восприятия нетрадиционных отношений и равнозначности традиционных и нетрадиционных сексуальных приверженностей. Такое объяснение законопроекту дал его инициатор — глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Парламентарий, в частности, упомянул, что роман Набокова «Лолита» не относится к пропаганде ЛГБТ, а вот произведение «Лето в пионерском галстуке» является откровенно «провокативным» произведением.

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