В Новочеркасске застройщик домов для детей-сирот проведет в колонии три года

В начале сентября Новочеркасский городской суд рассмотрел уголовное дело против Ю. Цыбулевского, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Сам фигурант дела занимал должность гендиректора ООО «Градиент Капитал», когда заключил контракт с администрацией Новочеркасска. Объектом закупки были квартиры, предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Однако зная, что власти Новочеркасска уже перечислили ему средства для строительства жилья, фигурант дела не стал выполнять полный объем своих обязательств по контракту и решил присвоить деньги на общую сумму более трех миллионов рублей, потратив их на собственные нужды и деятельность своей компании, никак не связанную со строительством жилья для сирот.
Суд признал фигуранта дела виновным, несмотря на то, что Цыбулевский настаивал на своей невиновности. Теперь гендиректор проведет в колонии три года.
Напомним, история с этими квартирами началась еще в 2017 году, когда на жилье для более чем сотни сирот выделили почти 105 миллионов рублей. Застройщик должен был сдать квартиры в августе следующего года, но из-за произошедшего строительство затянулось еще на два года.