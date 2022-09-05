В Новочеркасске застройщик домов для детей-сирот проведет в колонии три года

Однако зная, что власти Новочеркасска уже перечислили ему средства для строительства жилья, фигурант дела не стал выполнять полный объем своих обязательств по контракту и решил присвоить деньги на общую сумму более трех миллионов рублей, потратив их на собственные нужды и деятельность своей компании, никак не связанную со строительством жилья для сирот.