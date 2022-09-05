В Ростове в Александровке построят новый жилой комплекс

На территории ЖК появится десять жилых домов переменной этажности. Это будет пять кварталов с расположенными по периметру девятиэтажками с доминантами до 18-ти этажей. В итоге пять кластеров образуют приватные дворовые территории согласно современной концепции «дворы без машин».