В Ростове в Александровке построят новый жилой комплекс

На территории ЖК появится десять жилых домов переменной этажности. Это будет пять кварталов с расположенными по периметру девятиэтажками с доминантами до 18-ти этажей. В итоге пять кластеров образуют приватные дворовые территории согласно современной концепции «дворы без машин».
Объединять всю территорию ЖК будет рекреационно-бульварная зона в центральной части. На территории зоны расположат объекты отдыха для жильцов разных возрастов. Кроме того, застройка позволит разделить спокойную дворовую зону и внешнюю шумную.
Также на территории жилого комплекса построят детский сад на 200 воспитанников и школу на 300 учеников.
Комплексным развитием участка в 11 гектаров на окраине Александровки будет заниматься ГК «ЮгСтройИнвест», которая является второй по объему жилья, строящегося в Ростовской области. Среди проектов ЮСИ два входят «Губернаторскую сотню», это «Красный Аксай» и «Вересаево». Также «ЮгСтройИнвест» выступает застройщиком квартала «Левобережье» на левом берегу Дона.
Торги на право комплексного развития участка в Александровке в марте провел банк «Дом.РФ» и победителем стало ООО «СЗ-1 Югстройинвест-Дон», которое входит в ЮСИ. Стоимость контракта 83,7 миллиона рублей, название нового жилого комплекса пока не известно.
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