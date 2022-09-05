В Таганроге учитель физкультуры установил рекорд России по буксировке трамваев

В пресс-службе города рассказали, что в воскресенье, 4 сентября, таганрожец Александр Степанов, работающий учителем физкультуры в школе № 31, установил рекорд России. Ему удалось сдвинуть трамвайную сцепку весом более 48 тонн на 1,55 метра всего за 47 секунд. Для буксировки трамваев силач использовал специальную горизонтальную лестницу, вмонтированную в бетон.