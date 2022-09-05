Ветреная и теплая погода установится в Ростове-на-Дону 5 сентября

Воздух должен прогреться до 21 градуса и вместе с этим усилится ветер. Ночью может похолодать до 10 градусов.
После этого в городе начнутся похолодания, во вторник температура будет 19 градусов, в среду — 18 градусов. В следующие дни может немного потеплеть.
Осадки на неделе ожидаются только в пятницу, температура тогда поднимется до 23 градусов.
Ранее ураганный в донской столице обрушил десятки деревьев и повредил автомобили. Это произошло в конце августа, тогда горожане почти 40 раз позвонили в диспетчерские службы.