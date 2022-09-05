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Ветреная и теплая погода установится в Ростове-на-Дону 5 сентября

5 сентября 05:42
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 сентября, должна сохраниться теплая погода, сообщили в Гидрометцентре.

Воздух должен прогреться до 21 градуса и вместе с этим усилится ветер. Ночью может похолодать до 10 градусов.

После этого в городе начнутся похолодания, во вторник температура будет 19 градусов, в среду — 18 градусов. В следующие дни может немного потеплеть.

Осадки на неделе ожидаются только в пятницу, температура тогда поднимется до 23 градусов.

Ранее ураганный в донской столице обрушил десятки деревьев и повредил автомобили. Это произошло в конце августа, тогда горожане почти 40 раз позвонили в диспетчерские службы.

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