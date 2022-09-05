«Заберет ясные дни»: ростовчан удивило выступление Олега Газманова на Дне города

В понедельник, 5 сентября, стало известно, что таинственной и «серьезной» звездой, которая станет хедлайнером гала-концерта на Театральной площади станет Олег Газманов.
Эта новость вызвала противоречивые эмоции у ростовчан, ожидавших, что на праздновании Дня города выступит более молодежный исполнитель.
«Ха, недавно только думала, что хочу на концерт Газманова сходить. Придется идти на День города!», — заявила одна из ростовчанок.
«Я угадал», — поделился другой комментатор, заявив, что предполагал, что выступать на концерте будет именно Газманов.
«17 сентября все ломанутся с утра на Театралку очередь на Газманова занимать», — заметили горожане.
«Какое счастье, что, скорее всего, в этот день я буду за 1,5 тысячи километров от Газманова», — заявил один из комментаторов, не являющийся поклонником творчества артиста.
«А чем он не серьёзный? Получше очень многих, и Родину не предавал», — возмутились местные.
«Думал, дома посижу… теперь придётся точно дома сидеть», — пошутил один из ростовчан.
«Заберёт оставшиеся ясные дни», — с иронией заметил другой местный житель.
* — комментарий был изменен из-за использования ненормативной лексики.