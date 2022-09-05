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«Заберет ясные дни»: ростовчан удивило выступление Олега Газманова на Дне города

5 сентября 16:54
Фото: Вадим Чуприна/CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org
В Ростове жители разделились во мнениях относительно участия Олега Газманова в гала-концерте 17 сентября, комментарии появились в соцсетях.

В понедельник, 5 сентября, стало известно, что таинственной и «серьезной» звездой, которая станет хедлайнером гала-концерта на Театральной площади станет Олег Газманов.

Эта новость вызвала противоречивые эмоции у ростовчан, ожидавших, что на праздновании Дня города выступит более молодежный исполнитель.

«Ха, недавно только думала, что хочу на концерт Газманова сходить. Придется идти на День города!», — заявила одна из ростовчанок.

«Я угадал», — поделился другой комментатор, заявив, что предполагал, что выступать на концерте будет именно Газманов.

«17 сентября все ломанутся с утра на Театралку очередь на Газманова занимать», — заметили горожане.

«Какое счастье, что, скорее всего, в этот день я буду за 1,5 тысячи километров от Газманова», — заявил один из комментаторов, не являющийся поклонником творчества артиста.

«А чем он не серьёзный? Получше очень многих, и Родину не предавал», — возмутились местные.

«Думал, дома посижу… теперь придётся точно дома сидеть», — пошутил один из ростовчан.

«Заберёт оставшиеся ясные дни», — с иронией заметил другой местный житель.

* — комментарий был изменен из-за использования ненормативной лексики.

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