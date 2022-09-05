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Жители Левенцовки пожаловались на заросли амброзии под окнами

5 сентября 17:09
Фото: RostovGazeta
Поля вредоносной амброзии растут вдоль дорог и на пустыре за домами в конце улицы Еременко и уже несколько лет отравляют жизнь аллергикам, а в управляющей компании не спешат решать проблему, – об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала жительница микрорайона Левенцовский Ирина Пухлякова.

Ирина рассказывает, что переехала в один из домов по улице Еременко три года назад, когда он был еще не до конца сдан. Тогда женщина подумала, что амброзия – явление временное и когда жильцов станет больше, в ЖКХ возьмутся за ее уничтожение как следует.

«Год я потерпела, я жуткий аллергик. Потом район разросся, а поле амброзии от нас и до «Леруа» так и оставили. Она растет даже вдоль пешеходных аллей. Когда ветер поднимается, вся эта пыльца летит в квартиры. Когда «сезон» был, было невозможно», – жалуется Ирина.

Она добавляет, что жильцы дома в которой она живет неоднократно возмущались на то, что вредоносное растение не убирают рядом с детскими площадками и в пешеходных зонах.

«Уже второй год просим кого-нибудь что-нибудь сделать, все обещают, показывают, что якобы работы проводятся, а на деле как росла эта гадость, так и растет», – говорит жительница микрорайона.

Ранее RostovGazeta писала о том, что боровшийся с амброзией чиновник сжег музей «Степная застава» в Ростовской области.

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