Жители Левенцовки пожаловались на заросли амброзии под окнами

Ирина рассказывает, что переехала в один из домов по улице Еременко три года назад, когда он был еще не до конца сдан. Тогда женщина подумала, что амброзия – явление временное и когда жильцов станет больше, в ЖКХ возьмутся за ее уничтожение как следует.