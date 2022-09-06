«Отстаньте от людей»: жизнь людей с Кривошлыковского в Ростове превратилась в кошмар

Напомним, что 31 августа жильцам дома отключили свет и воду. Их также пытались оставить без газа, но они сделать этого не дали.
Теперь ростовчане дежурят в круглосуточном режиме возле дома и обращаются в различные инстанции. Но это не помогло и дом все же отключили от газа.
Само здание ранее признали аварийным и начали эвакуацию людей, когда трещины на стенах стали увеличиваться. Но некоторые отказались от компенсации и переезда, потребовав провести ремонт.
«Отстаньте от людей», — написали местные жители в комментариях. В целом они разделились на два лагеря — одни выступают за жильцов, а другие не понимают, почему они не переезжают.
«Почему нельзя просто взять и переехать в новое жилье, которое предоставляет государство или получить компенсацию. Или они хотят получить элитную квартиру в центре Ростова вместо своих сараев», — интересуются горожане.
«Бедные люди. Молодцы, не отступились и борются…», — прозвучало в комментариях.
«Дайте людям достойную замену», — пишут ростовчане.
«Ну правильно, он же в аварийном состоянии, а вдруг рванет», — одобрили отключения другие местные жители.