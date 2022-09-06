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«Отстаньте от людей»: жизнь людей с Кривошлыковского в Ростове превратилась в кошмар

6 сентября 04:18
Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4
В Ростове-на-Дону жильцов аварийного дома в переулке Кривошлыковский, 4 отключили от коммуникаций, что вызвало обсуждения в соцсетях, комментарии появляются в «ВКонтакте».

Напомним, что 31 августа жильцам дома отключили свет и воду. Их также пытались оставить без газа, но они сделать этого не дали.

Теперь ростовчане дежурят в круглосуточном режиме возле дома и обращаются в различные инстанции. Но это не помогло и дом все же отключили от газа.

Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4

Само здание ранее признали аварийным и начали эвакуацию людей, когда трещины на стенах стали увеличиваться. Но некоторые отказались от компенсации и переезда, потребовав провести ремонт.

«Отстаньте от людей», — написали местные жители в комментариях. В целом они разделились на два лагеря — одни выступают за жильцов, а другие не понимают, почему они не переезжают.

«Почему нельзя просто взять и переехать в новое жилье, которое предоставляет государство или получить компенсацию. Или они хотят получить элитную квартиру в центре Ростова вместо своих сараев», — интересуются горожане.

Фото: Администрация Ростова

«Бедные люди. Молодцы, не отступились и борются…», — прозвучало в комментариях.

«Дайте людям достойную замену», — пишут ростовчане.

«Ну правильно, он же в аварийном состоянии, а вдруг рванет», — одобрили отключения другие местные жители.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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