В Ростове иномарка врезалась автобус на перекрестке у площади Ленина

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области рассказали, что во вторник, 6 сентября, около 11.00 мск на пересечении проспектов Михаила Нагибина и Ленина произошло столкновение автомобиля Chevrolet Lacetti с автобусом «НефАЗ-5299», перевозившим 20 пассажиров по маршруту № 77 в направлении Центрального рынка.