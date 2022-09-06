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В Ростове иномарка врезалась автобус на перекрестке у площади Ленина

6 сентября 16:18
Фото: ГИБДД по РО
В Ростове Chevrolet Lacetti врезался в городской автобус № 77 на перекрестке у площади Ленина, пострадал один пассажир, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области рассказали, что во вторник, 6 сентября, около 11.00 мск на пересечении проспектов Михаила Нагибина и Ленина произошло столкновение автомобиля Chevrolet Lacetti с автобусом «НефАЗ-5299», перевозившим 20 пассажиров по маршруту № 77 в направлении Центрального рынка.

Причиной столкновения стала невнимательность автоледи за рулем Chevrolet Lacetti, которая не убедилась, что поворот направо совершать безопасно. В итоге в аварии пострадал 48-летний пассажир автобуса.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее в Таганроге один из пассажирских автобусов попал в массовое ДТП.

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