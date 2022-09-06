Водителям Ростова рассказали, какие улицы окажутся закрыты для проезда с 7 сентября

Также с 19 сентября начнут действовать ограничения проезда по Интернациональной улице и Канонерскому переулку, только Интернациональную перекроют всего на месяц, а вот Канонерский будет закрыт для свободного проезда до середины ноября. В обоих случаях ограничения вызваны прокладкой инженерных сооружений под землей.