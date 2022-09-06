Водителям Ростова рассказали, какие улицы окажутся закрыты для проезда с 7 сентября

Согласно данным департамента автодорог Ростова, уже с 7 сентября в Ростове нельзя будет проехать по улицам Стальского, Алма-Атинской, Гомельской и Инициативной. Причиной этого станет ремонт инженерных коммуникаций, который продлится по 20 декабря текущего года.
Также с 7 сентября по 1 октября ограничат проезд по Шаумяна и переулку Доломановскому из-за ремонта дорог. Ограничения будут действовать на участках от Доломановского до Буденновского и от Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса.
Днем позже с четверга, 8 сентября, начнут действовать ограничения проезда по улице Оганова. Причиной этого станет строительство газопровода, работы на котором продлятся по 15 октября.
Также с 19 сентября начнут действовать ограничения проезда по Интернациональной улице и Канонерскому переулку, только Интернациональную перекроют всего на месяц, а вот Канонерский будет закрыт для свободного проезда до середины ноября. В обоих случаях ограничения вызваны прокладкой инженерных сооружений под землей.