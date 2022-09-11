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Posted 11 сентября 2022, 05:16

Published 11 сентября 2022, 05:16

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ясная и солнечная погода ожидается в Ростове в воскресенье 11 сентября

11 сентября 2022, 05:16
В воскресенье 11 сентября в Ростове-на-Дону ожидается сухая ясная погода с температурой воздуха до +24 С, сообщили синоптики.

Днем в воскресенье в городе +24 С и переменная облачность, ветер восточный семь метров в секунду. Дождей 11 сентября не прогнозируют.

В ночь на 12 сентября в Ростове +14 С и так же облачно, ветер ослабнет до пяти метров в секунду.

С понедельника город накроют дожди, которые будут идти всю рабочую неделю, и похолодает до +20...+21 С.

В Ростовской области в воскресенье сухо, воздух прогреется до +23 С, в северных районах не выше +15...+20 С. В ночь на 12 сентября в регионе возможны заморозки до -3 С, осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщили, что сезон дождей и похолодания начнутся в Ростовской области с 12 сентября.

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