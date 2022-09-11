Ясная и солнечная погода ожидается в Ростове в воскресенье 11 сентября

Posted 11 сентября 2022, 05:16
Published 11 сентября 2022, 05:16
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Днем в воскресенье в городе +24 С и переменная облачность, ветер восточный семь метров в секунду. Дождей 11 сентября не прогнозируют.
В ночь на 12 сентября в Ростове +14 С и так же облачно, ветер ослабнет до пяти метров в секунду.
С понедельника город накроют дожди, которые будут идти всю рабочую неделю, и похолодает до +20...+21 С.
В Ростовской области в воскресенье сухо, воздух прогреется до +23 С, в северных районах не выше +15...+20 С. В ночь на 12 сентября в регионе возможны заморозки до -3 С, осадков не ожидается.
Ранее синоптики сообщили, что сезон дождей и похолодания начнутся в Ростовской области с 12 сентября.